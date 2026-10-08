Sondaggio del Real Madrid per McTominay! Possibile cessione a gennaio se non rinnova col Napoli

Calciomercato Napoli, brutte notizie all'orizzonte: non è da escludere totalmente la cessione anticipata di Scott McTominay a gennaio! Lo annuncia oggi il quotidiano Il Mattino, secondo cui in caso di mancato rinnovo contrattuale tra la SSC Napoli e il centrocampista scozzese, l'ipotesi di una cessione potrebbe subire un'accelerazione improvvisa e concretizzarsi già ad inizio 2027.

Cessione McTominay a gennaio?

Da tempo l'entourage di McTominay e la dirigenza partenopea non riescono a trovare un accordo per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2028. La situazione ha già attirato l'attenzione di diversi club e oggi Il Mattino non esclude l'eventualità di una cessione anticipata.

Senza rinnovo, "il rischio dell'accelerata della sua partenza potrebbe essere reale", scrive il quotidiano, che segnala anche un sondaggio da parte del Real Madrid con l'entourage di McTominay. Oltre al club madrileno, anche squadre di Premier League potrebbero approfittare dello stallo sulla trattativa con il Napoli per farsi avanti.

L'unica possibilità è che la dirigenza partenopea si metta di traverso: cioè che il direttore sportivo Manna, magari su indicazione di Allegri, non vieti categoricamente la sua partenza a gennaio, rimandando il discorso di un'eventuale cessione all'estate prossima, qualora non si sia ancora raggiunto un accordo sul contratto.