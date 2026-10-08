Il Roma - Sulle fasce è emergenza: Allegri ha già scelto i due “stakanovisti”

Le alternative sulle fasce del Napoli si sono ridotte proprio mentre il calendario entra nella sua fase più intensa. Secondo il Roma Massimiliano Allegri dovrà quindi affidarsi all’esperienza di Giovanni Di Lorenzo e Leonardo Spinazzola, chiamati a partire dal primo minuto nella sfida di sabato contro il Frosinone e, soprattutto, a gestire un ciclo di partite particolarmente impegnativo.

Di Lorenzo e Spinazzola, gli straordinari sulle fasce del Napoli

Gli infortuni di Favasuli e Olivera, maturati durante gli impegni con le rispettive Nazionali, hanno privato Allegri di due importanti alternative. Il calabrese e l’uruguaiano rappresentavano infatti le principali opzioni per far rifiatare i due titolari, una possibilità preziosa considerando il programma che attende il Napoli.

Sono nove le partite previste in ventinove giorni. Un calendario che avrebbe richiesto una rotazione costante, soprattutto sugli esterni, dove il dispendio di energie è particolarmente elevato. Ora, però, il margine di scelta si è ridotto e Di Lorenzo e Spinazzola dovranno necessariamente aumentare il proprio minutaggio. Questo non significa che entrambi saranno costretti a giocare sempre novanta minuti.

Allegri dovrà trovare strada facendo soluzioni alternative per evitare di arrivare alla fine del ciclo con i suoi due esterni completamente spremuti. La prima scelta, tuttavia, appare già delineata: Di Lorenzo a destra e Spinazzola a sinistra contro il Frosinone. Per il capitano del Napoli sarà un altro impegno da affrontare con la consueta continuità, mentre Spinazzola dovrà dosare con attenzione le energie e mettere esperienza e qualità al servizio della squadra.

La sfida di sabato rappresenterà quindi soltanto il primo appuntamento di un periodo nel quale la gestione delle risorse sarà fondamentale. Le gerarchie possono cambiare rapidamente quando il calendario propone nove gare in meno di un mese. Per ora, però, Allegri ha una certezza sulle corsie esterne: Di Lorenzo e Spinazzola. Gli straordinari iniziano contro il Frosinone.