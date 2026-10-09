Morte Maradona, il pm chiede 12 anni di reclusione per il neurochirurgo Luque: "Diego abbandonato alla sua sorte"

Ultime notizie - Nuovo capitolo nel processo per la morte di Diego Armando Maradona. Il pubblico ministero Patricio Ferrari ha chiesto una condanna a 12 anni di reclusione per Leopoldo Luque, il neurochirurgo che coordinava l'équipe incaricata di seguire le condizioni di salute dell'ex campione argentino, morto il 20 novembre 2020 all'età di 60 anni.

Secondo l'accusa, Luque sarebbe responsabile di omicidio con dolo eventuale, con le aggravanti legate alla sua professione e al rapporto di amicizia con Maradona.

Morte Maradona, il pm chiede 12 anni di reclusione per Leopoldo Luque

Morte Maradona, le richieste del pm per gli altri imputati

Ferrari ha formulato richieste di condanna anche per gli altri componenti dello staff medico. Otto anni sono stati chiesti per la psichiatra Agustina Cosachov e per Nancy Forlini, coordinatrice di Swiss Medical. La richiesta scende a 5 anni per lo psicologo Carlos Diaz e a 4 anni per l'infermiere Ricardo Almiron e il suo superiore Mariano Perroni, accusati di omicidio colposo. Per il medico clinico Pedro Di Spagna, invece, il pm ha chiesto l'assoluzione, definendolo l'unico professionista ad aver svolto correttamente il proprio compito e sottolineando come non avesse potere decisionale sulle condizioni di ricovero.

Durante la requisitoria Ferrari ha puntato il dito contro la gestione sanitaria di Maradona, parlando di una situazione caratterizzata da "disorganizzazione assoluta". Secondo il pm, il gruppo avrebbe violato gli obblighi assunti tra l'11 e il 20 novembre 2020, lasciando di fatto Maradona senza le cure necessarie. Il nuovo processo è iniziato ad aprile dopo l'annullamento del primo procedimento, travolto dallo scandalo legato alle riprese clandestine realizzate dalla giudice Julieta Makintach. Le arringhe finali delle difese andranno avanti fino al 22 ottobre. Il verdetto del Tribunale di San Isidro è atteso entro dicembre.