Volpecina: "Napoli-Roma ha fatto divertire il mondo! Abbiamo una grande qualità"

Si è tenuta ieri a Pozzuoli la passeggiata di solidarietà delle Napoli Legends per gli sfollati del sisma. L'iniziativa, dal titolo "Non vi lasciamo soli", ha coinvolto tantissimi ex calciatori del Napoli con l'obiettivo di accendere i riflettori sulle tante famiglie sfollate dopo il terremoto dello scorso 31 luglio.

Tra i partecipanti anche Giuseppe Volpecina, ex calciatore del Napoli, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha dichiarato:

"Napoli-Roma è stata una partita che ha fatto divertire il mondo. È stata una partita bellissima. Abbiamo una grande qualità, quella di mettere sotto anche squadre importanti, però poi non riusciamo a portare a termine il risultato"