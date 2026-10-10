Ultime notizie SSC Napoli - Battere davanti ai 50mila del Maradona il Frosinone e raggiungerlo a quota 10. Questi gli unici obiettivi che può porsi per il momento il Napoli, scrive Repubblica, dopo la falsa partenza "che ha già allontanato la zona scudetto e costringe gli azzurri a una rincorsa ad handicap nella lotta per il quarto posto. Allegri non è riuscito finora a trovare la ricetta per competere a livelli più alti, ma ritrova McTominay per la panchina e ha lavorato durante la sosta al cambio di modulo, con il 3-4-2-1 che è pronto a diventare il piano B in corsa, se non basterà il solito 4-2-3-1. Osservato speciale De Bruyne, super finora solo con la nazionale".