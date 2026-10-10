Formazioni ufficiali Napoli-Frosinone: le scelte di Allegri e Alvini

Formazioni ufficiali Napoli-Frosinone: la squadra di Massimiliano Allegri è chiamata al riscatto immediato dopo un avvio di stagione altalenante. Gli azzurri, in vista anche del tour de force all'orizzonte e da una classifica da smuovere quanto prima, vogliono ritrovare continuità e certezze per spazzare via le incertezze di questa partenza.

I ciociari guidato da Massimiliano Alvini, dall'altra parte, cercano invece conferme importanti dopo la pesante vittoria ottenuta contro il Como e, in generale, dopo l'ottimo avvio di stagione.

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