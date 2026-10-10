Napoli-Frosinone, Cerchione anticipa: "Badiashile dal primo minuto"

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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In vista di Napoli-Frosinone secondo Cerchione c'è una scelta a sorpresa di Allegri: Badiashile titolare

Ultime notizie calcio Napoli - E' iniziato il conto alla rovescia che porterà al fischio d'inizio della partita dello stadio Diego Armando Maradona tra il Napoli e la rivelazione di questo avvio di Serie A 2026/2027, vale a dire il Frosinone. Diversi dubbi di formazione tra gli azzurri ed in attesa delle scelte ufficiali di Massimiliano Allegri arriva una importante anticipazione da parte di Cerchione.

Badiashile titolare in Napoli-Frosinone: anticipazione di Corcione

Ecco il testo del suo tweet:

"Benoit Badiashile partirà titolare dal primo minuto in Napoli-Frosinone".

Napoli Frosinone Badiashile titolare
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