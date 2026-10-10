Cannavaro: "Allegri top, l'ho incontrato di recente! Se il destino smette di giocargli contro sa dove mettere le mani. C'è una partita al Maradona che non posso perdermi"
Ultime notizie SSC Napoli - Fabio Cannavaro, ex difensore di Napoli e Real Madrid ed ct dell’Uzbekistan, parla alla Gazzetta dello Sport
Nelle sue gerarchie come siamo messi?
«L’Inter sta davanti a tutte. È una corazzata. Quando Chivu fa i cambi dici: wow, ma questo può giocare titolare ovunque e invece si alza dalla panchina. Ha vinto e non è sazia. Ha riempito l’organico ulteriormente. Per me sta davanti».
Chi la insidierà?
«La Roma e il Como soprattutto, per la forza che hanno - tecnica ma anche mentale - e però siamo alla sesta di campionato, conviene ricordarlo. Non vorrei che si ignorasse questo particolare».
Mancano un po’ di grandi all’appello.
«Il Napoli ha calciatori di livello assoluto e poi ha Allegri, un top pure come persona, l’ho incontrato recentemente ed è sempre carinissimo. Ha avuto problemi ma se il destino smette di giocargli contro con tutti gli infortuni, lui sa dove mettere le mani e come mettercele. E poi aggiungeteci la Juve, che Spalletti restituirà ai suoi livelli. Luciano è un innovatore instancabile, ti dà sempre qualcosa in più. E me l’aspetto anche adesso. Ha bisogno del tempo necessario».
Lei di Palloni d’oro se ne intende: a chi lo darebbe?
«Ho memoria, non mi fermo agli avvenimenti più recenti. Nella Champions della passata stagione il personaggio più influente dal punto di vista calcistico è stato Kvaratskhelia e io, dovessi votare, non avrei dubbi. Poi ognuno può avere come riferimento il Mondiale, pensare a Mbappé, a Messi e alla sua carriera, ma Kvara ha fatto cose straordinarie».
Ha già stilato il calendario per guardarsi qualche partita dal vivo?
«Ho una certezza: il 24 ottobre sarò al Maradona per Napoli-Roma, non me la posso perdere».