Sorpresa dopo Napoli-Bodo/Glimt: anche Buongiorno e Favasuli allo stadio Maradona | VIDEO

Una serata ricca di emozioni e spunti di riflessione quella andata in scena allo Stadio Diego Armando Maradona al termine della sfida di Champions League tra Napoli e Bodø/Glimt.

Oltre al verdetto del campo, sugli spalti e nei dintorni dell'impianto di Fuorigrotta non è passata inosservata la presenza di due volti noti della squadra azzurra attualmente costretti ai box: Alessandro Buongiorno e Costantino Favasuli.

Nonostante lo stop forzato a causa dei rispettivi infortuni che li tengono lontani dal terreno di gioco, i due calciatori non hanno voluto far mancare il proprio sostegno ai compagni, presentandosi allo stadio per seguire da vicino l'impegno europeo e testimoniare il forte spirito di gruppo che unisce lo spogliatoio azzurro in questo momento della stagione. Un attestato di vicinanza importante che conferma la compattezza del gruppo di Massimiliano Allegri, unito nella ricerca del riscatto sia in campionato che in Europa.