Corbo: "Anguissa si spegne! Inutili passaggi all'indietro, è il ricordo del centrocampista che fu"

Napoli-Bodo/Glimt 4-3, primi tre punti per gli azzurri in Champions League! Oggi sulle pagine del quotidiano La Repubblica, il giornalista Antonio Corbo la definisce "una vittoria mai così spigolosa, sofferta, meritata", anche se non risparmia le critiche per i calciatori apparsi sottotono.

Primo fra tutti, il centrocampista Frank Zambo Anguissa. Sul camerunense, Corbo è schietto:

"Se al centro Kevin De Bruyne si trova a suo agio, lentamente si spegne Anguissa. Si infittiscono i passaggi all’indietro, magari prudenti ma di fatto del tutto inutili.

(...) L’idea di Anguissa era ottima in partenza per rientrare nel copione di Allegri, ma quale Anguissa? Da tempo è il ricordo del centrocampista che ha controfirmato gli scudetti azzurri. La fiducia di Massimiliano Allegri è pari alla pazienza. Non può certo proseguire con Anguissa che si fa anche ammonire".