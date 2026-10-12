Rifinitura Villarreal pre-Napoli: spunta anche Nicolas Pépé! Guardate che risate durante il torello | VIDEO

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Autore Manuel Guardasole Giornalista Professionista · Social Media Manager e Inviato Speciale
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Ultime notizie UEFA Champions League - Questo pomeriggio, alle ore 18:15, abbiamo assistito alla rifinitura del Villarreal di Inigo Perez alla vigilia della sfida col Napoli: tante risate e divertimento nei 15 minuti aperti alla stampa. Con Saliba e Veiga che scherzavano coi compagni durante il torello. Presente anche Nicolas Pépé, nonostante l'operazione agli occhi che lo rende indisponibile contro i partenopei. Ecco il video!

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