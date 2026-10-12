McTominay subito in campo? Il Mattino: c'è un piano di recupero per Scott, il reparto va bene anche senza di lui

Ultime notizie SSC Napoli - Scott McTominay da titolare si rivedrà presto. Il piano per l'intero recupero, prima di Frosinone, recitava: mezz'ora in campionato sabato, poi lo stesso minutaggio anche in Champions League in Spagna contro il Villarreal martedì. Quindi, contro il Venezia sabato, la prima possibilità di titolarità.

“Tutto può cambiare, certo: ieri McTominay si è allenato con la squadra, ha recuperato le energie spese e ha raccontato di sentirsi al meglio dopo la mezz'ora in campo. Non si deve affrettare il tempo, saranno le sensazioni di oggi e quelle di domattina a spiegare cosa potrà essere la settimana dello scozzese. Dopo un mese ai box non ha perso la migliore condizione, ma il feeling con il campo sì.

Il passaggio alla difesa a tre cosa significa per McTominay? Può giocare nella coppia di centrocampisti o servirà una nuova modifica al modulo azzurro per rivederlo al meglio? Di certo il reparto va bene anche senza di lui: tre reti di De Bruyne, una per Vergara, ancora una per Lobotka e per Gilmour”