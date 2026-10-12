"Ah, con il Napoli non si può?": nuovo dibattito Trevisani-Sabatini

Sandro Sabatini ai microfoni della trasmissione Pressing in onda su Mediaset ha commentato in generale la solita polemica sugli arbitri. In particolare sul presunto rigorino concesso al Napoli contro il Frosinone: “Bisogna imparare ad avere, se non rispetto, almeno comprensione su un fallo che l’arbitro ha detto che è rigore mentre il Var non ha detto niente. Ora, se in 7-8 diciamo che l’arbitro si è sbagliato e quindi Hojlund s’è buttato non va bene secondo me".

Trevisani risponde: “Oggi non si può fare perché è per il Napoli: giusto?”. Sabatini replica: “No, non si può fare perché non l’ho nei 6-7 anni precedenti. Non ho mai parlato del Var perché ho sempre pensato che alla base di una decisione di un arbitro con il Var ci sia al 95-99% molta più competenza che da parte nostra”.