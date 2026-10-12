Ultime notizie calcio Napoli - Gokhan Inler ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha ricordato la sua rete messa a segno quando giocava con il Napoli durante una gara contro il Villarreal in Champions League.

Inler: "Villarreal-Napoli, vi svelo un aneddoto inedito sul mio gol"

Queste le parole di Gokhan Inler alla Gazzetta dello Sport sul ricordo di Villarreal-Napoli: “Appartiene al mio vissuto, rappresenta un momento particolarmente felice di quell’epoca in cui ero giovane. Vincemmo 2-0 in Spagna e passammo il turno, ritrovandoci agli ottavi. Un risultato clamoroso considerata la compagnia: Bayern, Manchester City e Villarreal. Chiudemmo con undici punti lasciandoci alle spalle il City di Mancini. Perdemmo soltanto a Monaco di Baviera e finimmo secondi. Tutto meritato. E poi dopo, la sorte non ci avrebbe aiutato”.

L'ex centrocampista poi svela un retroscena inedito sulla rete che segnò al Villarreal: “Svelo una curiosità: sullo 0-0, avvertivo l’ansia nostra e quella di Mazzarri, a un certo punto ho pensato che stesse per cambiarmi. E proprio in quell’istante, feci 0-1. La indirizzammo con quel gol. Poi al resto pensò Hamsik, chiudendola dopo una decina di minuti”.