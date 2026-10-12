Retroscena Hojlund-De Bruyne, ecco cos'è successo al momento del rigore col Frosinone

Ultime notizie SSC Napoli - Kevin De Bruyne - protagonista assoluto con una doppietta contro il Frosinone - si è appena fatto in quattro per il Napoli, scrive Il Mattino.

“Allegri gli ha chiesto di giocare in mezzo al campo, praticamente da regista aggiunto, e lui non si è risparmiato, anzi. Si è dato da fare come una piccola ape operaia, altro che King Kevin.

Al momento del calcio di rigore conquistato da Hojlund gli aveva lasciato il pallone per la trasformazione. Scelta non propriamente condivisa da Allegri, che infatti dopo l'errore di Rasmus ha immediatamente ripristinato l'ordine prestabilito. Ma quando ti chiami De Bruyne devi anche saper essere pronto a dare un segnale. Ha visto il compagno convinto, ha capito che aveva bisogno di quel gol e senza battere ciglio gli ha offerto l'opportunità di fare centro.

Il Napoli con o senza De Bruyne cambia totalmente volto e soprattutto cambia totalmente ritmo. Adesso lo aspetta la prova Champions, quello che dovrebbe essere il giardino di casa sua. Perché una cosa è dominare in serie A, ben altra è farlo in Europa dove i ritmi si alzano e il pallone scotta il doppio”