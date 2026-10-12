McTominay titolare in Spagna? Allegri spera di recuperare anche Anguissa, le ultime notizie di formazione

Ultime notizie SSC Napoli - Archiviato il 3-0 contro il Frosinone, all'orizzonte del Napoli c'è la trasferta in Spagna contro il Villarreal. Ne parla Repubblica.

Il Napoli si è ritrovato già ieri al Training Center di Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti.

“Allegri spera di recuperare Anguissa e l'allenamento di questa mattina sarà decisivo per capire se il centrocampista sarà di nuovo tra i convocati. Allegri sta pensando di confermare il 3-4-2-1 ma potrebbe esserci qualche novità a livello di interpreti.

La mezz'ora di McTominay è stata molto positiva e lo scozzese potrebbe rappresentare un innesto di livello accanto a Lobotka. Allegri deciderà nel corso della rifinitura ma il rientro dell'ex Manchester United è stato incoraggiante e quindi merita un approfondimento.

Con McTominay in campo, avanzerebbe De Bruyne dietro Hojlund, magari insieme a Neres. Si candida ad una maglia da titolare pure Matteo Politano, rimasto in panchina con il Frosinone perché non al meglio ed entrato nel finale.

Il suo ingresso da esterno destro tutta fascia farebbe scalare Di Lorenzo nel terzetto arretrato, ma ovviamente Allegri non ha ancora deciso perché Rafa Marin sta avendo buona continuità di rendimento. Potrebbe essere confermato Badiashile”