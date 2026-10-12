Anguissa convocato per Villarreal-Napoli? Gli aggiornamenti

Ultime notizie calcio Napoli - Anguissa convocato per Villarreal-Napoli? Lo scopriremo stamattina quando il Napoli farà la rifinitura prima della partenza per la Spagna. Il centrocampista camerunense è fermo ai box da diverse settimane per un problema all'adduttore palesato nella gara prima della sosta di campionato a Firenze. Allegri spera di poterlo riavere di nuovo a disposizione già per domani, ma oggi verrà sciolto il dubbio.

Villarreal Napoli, le ultime sulla convocazione di Anguissa

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport sul possibile ritorno tra i convocati di Frank Anguissa per Villarreal-Napoli:

“Unica perplessità di questa breve vigilia, la presenza di Frank Anguissa, che manca nel Napoli praticamente dalla terza giornata, gara contro l’Inter. A Firenze, dove ha collezionato la presenza, è entrato all’89’ e si è rifatto male agli adduttori. Dovesse farcela, Anguissa sarebbe alla prima convocazione in Champions di quest’anno, guarda caso proprio con il Villarreal, con cui ha giocato nel 2019-20”.