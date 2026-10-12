Corbo elogia Allegri: "Sabato ha ricordato il miglior Ancelotti di Napoli”, il motivo

Ultime notizie SSC Napoli - Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, sul quotidiano odierno analizza il momento attuale della SSC Napoli.

“La vittoria di sabato va letta con senso di responsabilità. Premia una intuizione di Allegri. Avendo molti giocatori offensivi e altrettanti difensori ma centrocampisti quasi zero ha schierato solo De Bruyne e Lobotka in mediana. Ha scommesso tutto sulla velocità e profondità di Neres e Lang, protetti da Di Lorenzo e Spinazzola. Nella ripresa con McTominay ha riequilibrato. Con il 3-5-2 , in realtà un 5-3-2 con i quinti Politano e Di Lorenzo è stata messa in banca la vittoria. Allenatori veri ce ne sono ancora. Allegri ha ricordato il miglior Ancelotti di Napoli”