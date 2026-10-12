Doppia buona notizia in arrivo per Allegri: c'è la data dei rientri di Anguissa e Olivera

Ultime notizie calcio Napoli - Arrivano buone notizie dall'infermeria per Massimiliano Allegri. Stando a quanto riporta questa mattina Tuttosport, l'allenatore del Napoli potrebbe recuperare Frank Anguissa e Mathias Olivera per la gara di sabato che vedrà gli azzurri giocare in casa del Venezia alle ore 15.

Tempi di recupero di Anguissa e Olivera

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine di Tuttosport per quanto riguarda i recuperi di Anguissa e Olivera:

"Adesso, però, c’è lo scoglio Champions League, utile per confermare se la rotta intrapresa è quella giusta. Gli azzurri questa mattina sosterranno l’ultimo allenamento prima di partire per Vila-real, dove la sera Allegri e Rafa Marin presenteranno la sfida contro gli spagnoli all’Estadio de la Ceramica alle 19.15. Non ci saranno grosse novità rispetto all’ultimo match, in attesa degli ultimi indisponibili. Su tutti Olivera e Anguissa, che potrebbero rientrare per la gara contro il Venezia del 17 ottobre".