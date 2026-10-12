Quante giornate di squalifica prenderà Malen? La previsione di Gazzetta

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Autore Bruno Galvan Giornalista professionista · Calciomercato, Economia dello Sport e statistiche
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Ieri l'attaccante olandese è stato espulso nella gara pareggiata dalla Roma a Como

Ultime notizie calcio Napoli - Quante giornate rischia Malen? L'espulsione di ieri contro il Como potrebbe costare cara all'attaccante della Roma. Gasperini ieri ha commentato l'episodio in questo modo: "Donny non potrà mai essere un giocatore violento, ha avuto uno slancio - la sua idea - Questo è rosso solo se prendi il fotogramma, ma così falsifichiamo la realtà e torniamo ai danni che sono stati fatti negli ultimi anni. Deve valere l'impressione live, l'intenzione, e sotto quel profilo non è un'entrata da espulsione. Poi c'è un fallo ripetuto su Malen prima di quella situazione, è stato trattenuto". 

Malen espulso, quante giornate rischia 

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport per quanto riguarda la squalifica di Malen espulso ieri nella gara terminata 0-0 tra Como e Roma. Per l'olandese dovrebbero arrivare almeno due giornate di squalifica. Se questa previsione fosse confermata dal Giudice Sportivo, l'attaccante salterebbe la gara contro il Napoli:

“L’olandese ha spaccato in due il match del Sinigaglia facendosi cacciare al 9’ della ripresa, per un’entrata dura su Kaiki che potrebbe costargli un paio di turni e quindi Napoli".

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