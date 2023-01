RAI - Bloccata la cessione di Zerbin al Bologna! Intrigo con Demme: le ultime

Calciomercato Napoli. Si rincorrono i rumors sul futuro di Alessio Zerbin. L'attaccante del Napoli piace a diverse squadre in Serie A, soprattutto al Bologna che continua a spingere per il suo arrivo in prestito.

Calciomercato Napoli, ultime cessione Zerbin-Demme

Il futuro di Zerbin è però legato a quello di Demme, come riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato Ciro Venerato ai microfoni di RaiNews24:

Bloccata momentaneamente la cessione in prestito di Zerbin (Bologna). Partirà solo se resterà Demme. L'addio del regista (Montella prosegue il pressing) bloccherebbe la partenza di Zerbin.