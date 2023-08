Il Napoli punta a rateizzare clausola Gabri Veiga: si può chiudere a ridosso dell'inizio del campionato | ESCLUSIVA

Calcio Napoli - Possono essere giorni importanti per Zielinski e Gabri Veiga. L'Al Ahli è in forcing per chiudere con il centrocampista polacco. De Laurentiis chiede intorno ai 35 milioni mentre il club saudita non intende andare oltre i 30 milioni di euro. Le parti però sono in contatto e la bandiera a scacchi sembra davvero molto vicina.

Gabri Veiga

Gabri Veiga Napoli, si tratta sulla clausola

Con la probabile uscita di Zielinski, il Napoli riverserebbe i 30-35 milioni al Celta Vigo per il cartellino di Gabri Veiga sul quale c'è una clausola da 40 milioni di euro. Stando alle informazioni raccolte dalla nostra redazione, il Napoli è intenzinato a pagare tutta la clausola ma rateizzando l'importo. Veiga ha un accordo per 5 anni con gli azzurri e non vede l'ora di mettersi a disposizione di Garcia. Dalla Spagna fanno sapere che l'operazione si può chiudere a ridosso dell'inizio del campionato.