Vergara convocato per Napoli-Roma? La decisione di Allegri

Ultime notizie calcio Napoli - Antonio Vergara convocato per Napoli-Roma? Il centrocampista ieri si è allenato in gruppo per la prima volta dopo l'infortunio subito in Nazionale contro la Turchia. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda la convocazione del calciatore per la gara di domani contro i giallorossi.

Napoli Roma, Vergara convocato

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda la possibile convocazione di Antonio Vergara per Napoli-Roma:

"Aspettando il ritorno degli indisponibili, Neres e Alisson. Completano il quadro degli assenti Favasuli e Buongiorno. Non fa più parte di questo elenco Vergara che ieri ha lavorato per intero in gruppo per la prima volta dopo l’infortunio rimediato con la Nazionale nel finale della gara con la Turchia e dunque verrà convocato. Presto per dire se ci sarà spazio per lui a gara in corso. Verrà gestito, sarà senza dubbio un rientro prudente. Nessun rischio. Ma già tornare in gruppo è, per Allegri e il giocatore, una gran bella notizia".