Il Borussia Dortmund piomba su Kiwior, offerta di 22 milioni allo Spezia!

Calciomercato Napoli, ultime notizie. C'è anche il Borussia Dortmund sulle tracce di Jakub Kiwior, giovane talento dello Spezia già accostato al Napoli e non solo. Secondo quanto riferisce Foot Mercato, il club tedesco si è convinto delle sue qualità dopo averlo osservato ai Mondiali in Qatar con la maglia della Nazionale polacca e avrebbe già fortmulato un'offerta di 22 milioni di euro per lo Spezia.

Sempre secondo quanto riferisce il quotidiano francese, lo Spezia avrebbe rifiutato l'offerta del Borussia Dortmund, spiegando che il calciatore non è in vendita e in ogni caso la cifra non è ritenuta adeguata al suo valore.