La Roma all’assalto del Maradona, le possibili scelte di Gasperini anti-Allegri

Ultime notizie SSC Napoli - La Roma all’assalto del Maradona, Gasperini per conquistare il Maradona dovrà fare i conti con un attacco in emergenza. Ne parla il Corriere dello Sport.

"Fuori Dybala, fuori Pellegrini: il tridente offensivo appare praticamente obbligato, con Mora a sinistra, Soulé a destra e Malen al centro. Un reparto che dovrà rinunciare a qualsiasi alternativa naturale sulla trequarti. Alle spalle del bomber olandese scalpita Castro, il tecnico potrebbe avanzare Cristante al posto di Mora, ma impoverirebbe ulteriormente il centrocampo, dove Pisilli e De Roon rischierebbero di restare senza un’alternativa a partita in corso, considerando l’assenza di Koné e quella di Pellegrini, utilizzabile anche in posizione più avanzata"