Formazioni Napoli-Roma, CorSport: tre ballottaggi tra gli azzurri. Riconfermato il 4-3-3

Ultime notizie calcio Napoli - Massimiliano Allegri ha tre dubbi di formazione in vista della gara di domani allo stadio Maradona contro la Roma come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. Non ci sono, invece, particolari riflessioni per quanto riguarda il modulo: verrà riproposto il 4-3-3 visto contro il Bodo Glimt in Champions League.

Formazioni Napoli Roma, le scelte di Allegri

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda la probabile formazione che Massimiliano Allegri potrebbe schierare domani contro la Roma allo stadio Maradona:

"Confermato il modulo, il 4-3-3 di Champions, vestito che il Napoli ha saputo indossare e con cui, domani, proverà a sentirsi ancor più a suo agio. Tutto, poi, dipenderà dalle interpretazioni dei ruoli, dalle caratteristiche dei singoli. Con Meret in porta, in difesa potrebbero essere due le novità: Badiashile contende una maglia a Rrahmani (in vantaggio il francese) e Olivera può rivedersi a sinistra al posto di Spinazzola. In mediana, dove De Bruyne e McTominay sono assolutamente intoccabili, riecco Lobotka. Che scalpita. Al posto di chi? Resta Anguissa. Si vedrà. Nulla, per il momento, è ancora deciso. E in attacco, tutto confermato. Il tridente europeo che ben figurato contro i norvegesi, Lang-Hojlund-Politano, verrà riproposto".