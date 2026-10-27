UFFICIALE - Allegri rinuncia al ricorso per la squalifica: "Mancherò anche in Juventus-Napoli, il motivo"

È iniziata la conferenza stampa di Allegri, alla vigilia di Monza-Napoli: l'allenatore, squalificato per due turni, non sarà in panchina.

Max Allegri annuncia che rinuncerà al ricorso, il Napoli accetta quindi la squalifica per due giornate:

"C'è poco da dire, tanto ormai è una cosa successa: posso solamente dire che stamattina ho deciso di rinunciare al ricorso. Perché non si sa mai: magari almeno di due, ne prendo quattro! Fermiamoci a due, mi son detto. Non si sa mai cosa può succedere! Il dispiacere più grosso non è tanto quello della squalifica mia ma il fatto che non siamo riusciti a portare a casa i tre punti dopo aver fatto una buona partita. Il resto son tutte chiacchiere, dovrebbe... Avrebbe... In italiano è condizionale, non è: ha detto o ha fatto. Quindi facciamoci una risata su, mi dispiace non essere in panchina domani: perché io in panchina mi diverto! E mancherò domenica a Torino. Ma il mio staff è molto bravo e non ha bisogno di consigli dalla tribuna: chi andrà in panchina, farà meglio di me".