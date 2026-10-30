Cammaroto: "Lang verso la cessione, il punto sul riscatto di Badiashile e il futuro di Giovane"

EMANUELE CAMMAROTO, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato:

"Lang, al di là dei segnali positivi, va verso la cessione. Permetterebbe al Napoli di monetizzare. Se per Giovane non si dovesse trovare una collocazione tattica, allora bisognerà vendere anche lui. Se Badiashile dovesse tenere dal punto di vista fisico, si potrebbe valutare il riscatto. Tuttavia, l’intenzione di fondo era già per l’addio. Neres potrebbe andare al Besiktas. Si preannuncia una separazione fra le parti.

Juventus-Napoli? Diciamo che per loro è una partita che vale sei punti. L’ambiente è in fermento, la squadra è in ritiro e la società è spaccata. C’è chi vuole esonerare Spalletti. Questo potrebbe portare all’arrivo di Conte. Carnevali non lo ritiene il profilo più adatto, si pensa a Pioli. Chiellini spinge per l’ex allenatore del Napoli. L’outsider è Didier Deschamps. Se il Napoli fa il Napoli, una sconfitta può essere la pietra tombale sull’esperienza a Torino di Spalletti. La squadra risente delle voci all’esterno. Lo abbiamo visto a Torino, ma anche qui a Napoli al netto del successo a Monza. Allegri ha 6 scudetti e fatto 2 finali di Champions. Io spero che il Napoli si compatti come dimostrato nelle ultime gare e vada avanti con Allegri, che con grande intelligenza si è reso disponibile a cambiare i propri diktat tattici".