Lucca e Giovane titolari a Monza? Gazzetta stronca a priori la scelta: un precedente pericolosissimo

Ultime notizie calcio Napoli - Massimiliano Allegri farà un po' di turnover stasera contro il Monza. In attacco, sembrano dover giocare dal primo minuto sia Lorenzo Lucca che Giovane. Una scelta che non convince l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Monza Napoli: Lucca e Giovane titolari

Ecco cosa si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport per quanto riguarda la scelta di Massimiliano Allegri il quale sembra orientato a schierare di nuovo titolari sia Lucca che Giovane dopo la pessima prova di Venezia:

“Il precedente è pericolosissimo: a Venezia, il tandem Lucca-Giovane ha prodotto poco o nulla e quella sconfitta in Laguna ha rischiato di compromettere ulteriormente il già complicato rapporto tra Allegri e i tifosi azzurri. Ma Max ama il rischio. E ha bisogno di Farr riposare Hojlund e De Bruyne anche in ottica Juve: così, chi pensava di non rivedere più Lucca e Giovane insieme dal primo minuto in maglia azzurra stasera potrebbe ricevere un’altra sorpresa”.