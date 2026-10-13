Rafa Marin KO, problema al petto dopo un colpo: interviene lo staff medico

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Il Napoli in apprensione per le condizioni di Rafa Marin, che da un paio di minuti ha problemi di respirazione o quanto meno al costato. Si rende necessario l'intervento dello staff medico e nel frattempo si riscalda Spinazzola. In caso di ingresso, spazio a Di Lorenzo nei tre di difesa. La sua intenzione, però, sembra quella di voler rientrare.

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