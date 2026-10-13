Dazn, Santi: "Lucca è in difficoltà ma non mi sono piaciuti i fischi"

Il successo del Napoli contro il Frosinone ha offerto diversi spunti di analisi, dalle prestazioni dei singoli alle scelte tattiche di Massimiliano Allegri. Alberto Santi, telecronista DAZN della partita, è intervenuto a Radio Napoli Centrale soffermandosi anche sul momento complicato di Lorenzo Lucca e sui fischi ricevuti al Maradona.

Tra le note positive, Santi ha evidenziato la prova di Badiashile, apprezzato per gli anticipi e per il contributo alla gestione della linea difensiva, oltre al rientro di McTominay, accolto con grande entusiasmo dal pubblico.

Promossa anche la prestazione di Noa Lang, giudicato positivo al di là del gol e adatto al sistema con due giocatori alle spalle della punta. Il commento più significativo, però, riguarda Lucca, finito nel mirino di una parte dei tifosi durante la gara.

Santi ha espresso perplessità per la contestazione, sottolineando le difficoltà dell'attaccante ma invitando a non accanirsi nei suoi confronti. «Non ho percepito plateali richiami di Allegri. Lucca sa che qualche pallone doveva gestirlo bene. L'ho evidenziato in commento, non mi sono piaciuti i fischi. Il Napoli vinceva 2-0, stava controllando la partita. È evidente che sia in difficoltà, andargli contro non è stato molto bello. Parte del pubblico l'ha capito. Si è fatto notare molto più in fase di non possesso. Deve arrivare da lui, deve riuscire a mettere cattiveria e grinta».