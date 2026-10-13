Garbo: "Il Napoli ha vinto non per la difesa a tre ma per l'applicazione differente"

Il successo per 3-0 contro il Frosinone ha restituito fiducia al Napoli, ma secondo Daniele Garbo la svolta degli azzurri non dipende esclusivamente dal cambio di modulo. Il giornalista, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha analizzato la prestazione della squadra di Massimiliano Allegri, soffermandosi anche sul ruolo di Kevin De Bruyne.

Per Garbo, il risultato maturato contro il Frosinone è soprattutto il frutto di una diversa applicazione in campo, più che della scelta di schierare la difesa a tre. «Non credo che il Napoli con il Frosinone abbia vinto grazie alla difesa a tre, ma perché ha avuto un'applicazione differente. Il rigore su Hojlund? Ci poteva stare tranquillamente. De Bruyne poi è tornato bene dalla nazionale e questa doppietta può voler dire molto, è il leader tecnico della squadra. Il Napoli può rientrare in alta classifica, ma ora bisognerà dare continuità».