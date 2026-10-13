Villarreal-Napoli: Di Lorenzo e De Bruyne cambiano ruolo. Nuova zona di campo per il capitano

Ultime notizie calcio Napoli - Nel 3-5-2 che Massimiliano Allegri dovrebbe proporre questa sera contro il Villarreal - secondo il Corriere dello Sport - dovrebbero cambiare ruolo rispetto alla gara contro il Frosinone sia Giovanni Di Lorenzo che Kevin De Bruyne. In campionato il capitano ha giocato l'ultimo incontro da laterale destro di centrocampo mentre il belga da centrocampista centrale che si alzava poi a trequartista.

Villarreal Napoli: De Bruyne e Di Lorenzo cambiano ruolo

Stando a quanto si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport, Giovanni Di Lorenzo giocherà dal primo minuto sulla fascia sinistra del centrocampo a cinque che Allegri schiererà questa sera contro il Villarreal in Champions League. Di Lorenzo ha ricoperto quel ruolo nel secondo tempo della gara di sabato scorso. In passato - nel periodo Ancelotti - Di Lorenzo fu impiegato a sinistra ma in una difesa a quattro. Nella gestione Spalletti - nello specifico stagione 2021-22 - giocò due gare in questo ruolo. Da quinto a sinistra ha avuto invece esperienza in Lega Pro con il Matera e poi Reggina in B.

Stesso discorso per Kevin De Bruyne che non giocherà da centrocampista centrale insieme ad un altro azzurro in mediana ma farà la mezzala destra avendo compiti diversi rispetto all'ultimo match con il Frosinone dove ha fatto anche doppietta.