Villarreal-Napoli, Allegri mette in panchina uno stacanovista: il motivo

Ultime notizie calcio Napoli - Massimiliano Allegri deve gestire al meglio la rosa a disposizione considerando che si giocherà ogni tre giorni. L'allenatore dovrà monitorare ancora con più attenzione la condizione fisica e mentale dei suoi calciatori per evitare affaticamenti ed infortuni. In questa ottica, stasera contro il Villarreal resterà quasi certamente fuori un vero e proprio stacanovista azzurro secondo la Gazzetta dello Sport.

Villarreal Napoli: le scelte di Allegri

Stando a quanto si legge sulle spalle della Gazzetta dello Sport, Allegri è orientato a lasciare fuori Lobotka dal primo minuto questa sera contro il Villarreal in Champions League. Lo slovacco ha giocato sempre nelle precedenti 7 partite stagionali partendo sempre dal primo minuto. Una scelta, quella del tecnico livornese, dovuta al fatto che bisogna preservare e centellinare bene la gestione di ogni singolo calciatore in questo tour de force. Non deve essere vista come una bocciatura o altro bensì normale gestione della rosa. Al posto di Lobotka giocherà Gilmour nel centrocampo a cinque.