Il vero segreto della coppia De Bruyne-McTominay non è né l’uno né l’altro, ma un terzo azzurro

Ultime notizie SSC Napoli - A 14 mesi dal suo arrivo, De Bruyne e McTominay hanno saputo brillare insieme, in contemporanea. Ne parla Il Mattino.

Il vero segreto? Nessuno dei due, piuttosto il rientro di Anguissa "più prezioso di quanto ci si possa aspettare. Le caratteristiche del numero 99 in questo Napoli non le ha nessun altro, il suo utilizzo dal primo minuto ha concesso a Allegri la possibilità di virare nuovamente sul 4-3-3, metterlo nelle condizioni migliori e soprattutto restituire a Scott la zona di campo che lo ha visto assolutamente leader nell'ultimo biennio".

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