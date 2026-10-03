Napoli Basket show: terza vittoria consecutiva e primo posto, 99-93 contro la Reggiana

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Autore Giuseppe Foria Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Il Napoli Basket non ha nessuna intenzione di fermarsi quest'anno e continua a macinare vittoria. Arriva la terza consecutiva di stagione e ora sono due vittorie in campionato e primo posto in classifica. Battuta 99 a 93 la Reggiana dopo che il primo quarto si era chiuso sul -9

Il Napoli Basket non ha nessuna intenzione di fermarsi quest'anno e continua a macinare vittoria. Arriva la terza consecutiva di stagione e ora sono due vittorie in campionato e primo posto in classifica. Battuta 99 a 93 la Reggiana dopo che il primo quarto si era chiuso sul -9.

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