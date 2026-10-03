Il Napoli basket vince ancora: delirio giocatori-tifosi a fine partita | VIDEO CN24
Basket 23:45
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Ancora una vittoria per il Napoli Basket, la terza sulle prime tre partite stagionali tra campionato ed Euro Cup. Un avvio di stagione da urlo e che mancava da troppi anni, a fine partita via al delirio tra giocatori e tifosi sugli spalti
Ancora una vittoria per il Napoli Basket, la terza sulle prime tre partite stagionali tra campionato ed Euro Cup. Un avvio di stagione da urlo e che mancava da troppi anni, a fine partita via al delirio tra giocatori e tifosi sugli spalti.
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