Il Napoli basket vince ancora: delirio giocatori-tifosi a fine partita | VIDEO CN24

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Ancora una vittoria per il Napoli Basket, la terza sulle prime tre partite stagionali tra campionato ed Euro Cup. Un avvio di stagione da urlo e che mancava da troppi anni, a fine partita via al delirio tra giocatori e tifosi sugli spalti

Ancora una vittoria per il Napoli Basket, la terza sulle prime tre partite stagionali tra campionato ed Euro Cup. Un avvio di stagione da urlo e che mancava da troppi anni, a fine partita via al delirio tra giocatori e tifosi sugli spalti.

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