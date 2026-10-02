Mancini ha deciso, gioca Vergara: esordio in Francia-Italia

Scatta l'ora di Antonio Vergara, quella che sognava fin quando era piccolo: l'esordio con la maglia della Nazionale italiana. Lo farà da titolare, dal primo minuto potendo cantare anche l'inno prima di iniziare poi una super sfida storica contro la Francia.

Antonio Vergara è pronto a vivere una serata speciale con la maglia della Nazionale. Il commissario tecnico Roberto Mancini sembra intenzionato a schierare dal primo minuto il talento del Napoli nella sfida contro la Francia, a Saint-Denis. Insieme a lui dovrebbero trovare spazio anche Pio e Sebastiano Esposito, per un tridente con forti legami con il calcio campano come spiega Il Mattino.

Francia-Italia: esordio per Vergara

Dopo averlo lasciato in panchina contro il Belgio e la Turchia, il ct sarebbe pronto a concedergli la grande occasione. Vergara ha convinto durante gli allenamenti a Coverciano, mettendosi in mostra con giocate, assist e gol. Ora potrebbe arrivare il debutto più atteso, proprio contro una delle nazionali più prestigiose d’Europa.

Vergara Mancini

Vergara, un esordio che insegue da gennaio

Per il fantasista azzurro si tratterebbe del coronamento di un percorso iniziato a gennaio, quando Rino Gattuso gli aveva comunicato la convocazione per la sfida contro la Macedonia. Un infortunio, però, aveva rinviato tutto.

«Un mio errore, dovevo fermarmi subito, ma continuai a giocare sul dolore», ha raccontato Vergara in un’intervista al Mattino. Il problema fisico lo costrinse a restare fuori fino a maggio, dopo aver inizialmente pensato di saltare soltanto poche partite.

Adesso il momento tanto atteso sembra finalmente arrivato. Il giocatore del Napoli non ha mai nascosto la propria voglia di indossare la maglia azzurra e potrebbe esordire direttamente contro la Francia, in una partita di grande prestigio.