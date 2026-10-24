Malagò: "De Laurentiis? Ho apprezzato la sua volontà di vendere il club a un napoletano. Si va verso la riconferma sulla multiproprietà"

Ultime notizie calcio Napoli - Giovanni Malagò, Commissario straordinario Figc, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano Il Mattino dove ha parlato anche di Aurelio De Laurentiis e della multiproprietà.

Malagò: "Si va verso la conferma delle regole attuali sulla multiproprietà"

Queste alcune dichiarazioni rilasciate da Giovanni Malagò al quotidiano Il Mattino:

La vicenda De Laurentiis riapre il dibattito sulle multiproprietà? "Aurelio è stato straordinario al Napoli, con due scudetti negli ultimi anni. Ho apprezzato la sua volontà di vendere il club a un napoletano. Quanto alle multiproprietà, gli orientamenti sembrano andare verso la conferma delle regole attuali".

Una Serie A a diciotto squadre potrebbe alleggerire i calendari e favorire la Nazionale? "Non escludo una riduzione, ma servirebbe una riforma dell'intero sistema professionistico. Non si può imporla dall'alto: occorre un accordo tra tutte le componenti. Il problema è più ampio. I costi crescono e i ricavi dipendono anche dal numero degli eventi".