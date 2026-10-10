Novità De Bruyne, possibile ruolo inedito col Frosinone? Un altro big partirà dalla panchina

Ultime notizie SSC Napoli - Il ritorno di David Neres in tandem con il socio Noa Lang non è l’unica novità pronta a ravvivare la serata del Maradona in casa Napoli. Ne parla il Corriere dello Sport.

“Allegri potrebbe lanciare per la prima volta Badiashile dall’inizio con Rrahmani e Rafa Marin in una difesa che, numeri e sistemi a parte, sarà come sempre a cinque in fase di non possesso con Di Lorenzo e Spinazzola. Politano partirà dalla panchina: non è al meglio e martedì, dicevamo, ci sono la Champions e il Villarreal. A centrocampo, possibile De Bruyne al fianco di Lobotka in costruzione, con Gilmour inizialmente a riposo”