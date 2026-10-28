Napoli-Roma, entra Beukema e sentite cosa gli dicono Allegri e Landucci | VIDEO

Un pirotecnico 3-3 che continua a far discutere e a regalare emozioni anche a distanza di giorni. L'ultimo episodio di BordoCam, il format di DAZN che porta i tifosi direttamente dentro il rettangolo verde attraverso immagini esclusive e audio inediti da bordo campo, ha acceso nuovamente i riflettori sul vibrante pareggio tra Napoli e Roma.

Tra i dialoghi ravvicinati tra i protagonisti, le proteste per le decisioni arbitrali e le urla di gioia o di tensione dalle panchine, il viaggio dietro le quinte offre una prospettiva privilegiata e senza filtri sui momenti più caldi e discussi della supersfida del Maradona. Uno di questi riguarda l'ingresso in campo di Sam Beukema al posto di Badiashile

Il vice-allenatore Landucci gli si avvicina e per motivarlo gli urla: "Una belva voglio eh! Dai che sei forte". Anche Allegri ha qualcosa da dire a Beukema: "Sam, concentrato, eh! Devi solo scivolare, capito? Non devi andare...". Sarà proprio Beukema, poi, a commettere l'errore decisivo che regalerà il gol del definitivo 3-3 alla Roma.