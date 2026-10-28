Napoli-Roma, entra Beukema e sentite cosa gli dicono Allegri e Landucci | VIDEO
Il retroscena di BordoCam sull'ingresso in campo di Beukema in Napoli-Roma 3-3
Un pirotecnico 3-3 che continua a far discutere e a regalare emozioni anche a distanza di giorni. L'ultimo episodio di BordoCam, il format di DAZN che porta i tifosi direttamente dentro il rettangolo verde attraverso immagini esclusive e audio inediti da bordo campo, ha acceso nuovamente i riflettori sul vibrante pareggio tra Napoli e Roma.
Tra i dialoghi ravvicinati tra i protagonisti, le proteste per le decisioni arbitrali e le urla di gioia o di tensione dalle panchine, il viaggio dietro le quinte offre una prospettiva privilegiata e senza filtri sui momenti più caldi e discussi della supersfida del Maradona. Uno di questi riguarda l'ingresso in campo di Sam Beukema al posto di Badiashile
Il vice-allenatore Landucci gli si avvicina e per motivarlo gli urla: "Una belva voglio eh! Dai che sei forte". Anche Allegri ha qualcosa da dire a Beukema: "Sam, concentrato, eh! Devi solo scivolare, capito? Non devi andare...". Sarà proprio Beukema, poi, a commettere l'errore decisivo che regalerà il gol del definitivo 3-3 alla Roma.
Le lacrime di Badiashile ?? La carica di Landucci a Beukema: "??? ????? ??????, ??? ??? ??? ?????!" ? Ma il difensore ??????? su Balerdi ? ? @davidebernardi6 Il BordoCam integrale di #NapoliRoma è disponibile ora in app #DAZN! ? https://t.co/k6ACL64bqM— DAZN Italia (@DAZN_IT) October 28, 2026