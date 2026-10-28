"Tifosissimo del Napoli", chi potrebbe comprare la SSC Napoli: Repubblica conferma

"Magari vendo a un napoletano", è stato questo l'auspicio di Aurelio De Laurentiis intervenuto nei giorni scorsi anche in merito a un possibile nuovo corso per la SSC Napoli.

Tutte le attenzioni sono così andate alla famiglia Aponte della MSC con cui i rapporti sono già ottimi. Ma ci sarebbe un profilo in particolare che potrebbe rispondere alle esigenze dell'attuale presidente del Napoli.

Cessione SSC Napoli, pronto Diego Aponte?

Ne parla La Repubblica oggi in edicola:

Aurelio De Laurentiis gioca ormai a carte scoperte sul futuro e per questo è subito diventato di dominio pubblico il suo blitz in Svizzera, dove ieri è andato in pressing sulla famiglia Aponte: armatori sorrentini leader nel settore crociere col marchio MSC), che stanno allargando con il passaggio di consegne dal patriarca Gianluigi al figlio Diego i loro orizzonti imprenditoriali. Due gli incontri a Ginevra: a pranzo e a cena.

E ancora: