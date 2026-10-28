Intrigo Serie A, ecco chi spinge per Galliani al posto di Malagò: c'entra anche Conte

Retroscena Lega Serie A: si è tenuta in queste ore una riunione informale tra le società per decidere se continuare a sostenere Giovanni Malagò alla presidenza oppure dare una sterzata importante con una nuova grande candidatura. Aurelio De Laurentiis, impegnato in Svizzera in questi giorni per vicende personali e per la questione del nuovo stadio e cessione SSC Napoli, non ha presenziato ma la sua posizione a favore di Malagò è nota come ha palesato pubblicamente in tempi non sospetti.

Lega Serie A, Galliani insidia Malagò?

Il Mattino oggi in edicola intanto riporta un retroscena di questa situazione ai vertici del calcio nostrano: