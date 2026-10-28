Monza-Napoli, pronto un debutto stagionale stasera! Allegri ha deciso

In un momento in cui la classifica grida vendetta e la panchina di Massimiliano Allegri scotta, le rotazioni calcolate diventano un lusso che il Napoli non può permettersi. Nemmeno nel turno infrasettimanale e in vista di due big match come Juventus-Napoli e Porto-Napoli.

Così alla vigilia dell'insidiosa trasferta lombarda contro il Monza, soprattutto vedendo come è andata quella a Venezia, il messaggio del tecnico è fin troppo chiaro: non c'è spazio per calcoli, esperimenti o attese rinviate. Con l'infermeria stracolma e una classifica che piange, l'unica priorità è vincere e farlo con i riferimenti assoluti.

Monza-Napoli, sorpresa Marianucci? Le ultimissime

L'unica eccezzione, in termini di novità, è rapprentata in difesa come svela Il Mattino oggi in edicola: con l'emergenza difensiva provocata dall'infortunio di Benoit Badiashile e dalle difficoltà di Sam Beukema, arriva l'ora di Luca Marianucci. L'ex Empoli viaggia verso una maglia da titolare e si tratterà del suo debutto stagionale considerando anche l'infortunio che lo ha frenato dall'estate.

Per il resto riposo per Kevin De Bruyne che va gestito e spazio in regia a Stanislav Lobotka. Confermatissimo invece Scott McTominay, chiamato agli straordinari a centrocampo insieme al punto di riferimento offensivo Rasmus Højlund, da cui Allegri si aspetta la cattiveria agonistica necessaria per scardinare la difesa brianzola. E a proposito di attacco, occhi al ballottaggio Giovane-Vergara: l'attaccante di Frattaminore scalpita e la tentazione c'è, ma il brasiliano appare in vantaggio al momento.