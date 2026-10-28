Formazioni Monza-Napoli, CorSport - Rivoluzione Allegri: cambio modulo con ben 5 novità dal primo minuto

Ultime notizie calcio Napoli - Lorenzo Lucca e non solo. Massimiliano Allegri cambia ben cinque pedine dal primo minuto nella formazione che oggi scenderà in campo contro il Monza. L'allenatore del Napoli sembra essere orientato anche a cambiare sistema di gioco passando al 3-5-2.

Formazioni Monza Napoli, le scelte di Allegri

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport sulla probabile formazione che Massimiliano Allegri potrebbe schierare oggi contro il Monza. Il tecnico azzurro dovrebbe fare 5 cambi rispetto all'ultima gara di campionato con la Roma:

"Non solo Lorenzo Lucca per Hojlund, dicevamo. Cinque i cambi che oggi dovrebbe registrare dal primo minuto la formazione scelta per sfidare il Monza. Partiranno dalla panchina anche Meret, De Bruyne, Lang e Di Lorenzo, reduce da qualche problema a un ginocchio come svelato da Allegri dopo la Roma. In difesa dentro Marianucci, alla prima dopo l’infortunio al ginocchio rimediato in amichevole a Castel di Sangro e le convocazioni senza minuti con Frosinone, Venezia e Roma. Torna Rrahmani dopo l’influenza che lo ha costretto a saltare l’ultima e Rafa Marin è confermato: tre centrali di ruolo che suggeriscono un passaggio al 3-5-2, più o meno a specchio con il Monza di Juric; con il rientrante Lobotka in regia insieme con Anguissa e McTominay; Politano a destra e Olivera a sinistra; e Giovane da seconda punta, nel suo ruolo, a sostegno di Lucca".