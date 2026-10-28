De Sanctis: "Vi spiego perché preferisco non parlare del Napoli"

L'ex portiere Morgan De Sanctis è tra le Legends del Napoli protagoniste dell’iniziativa organizzata a Pozzuoli, dove il gruppo si è ritrovato per testimoniare la propria vicinanza alle famiglie che stanno vivendo una situazione difficile sul territorio.

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, l’ex portiere azzurro ha spiegato il significato della giornata, raccontando anche la storia dell’associazione Napoli Legends e il suo impegno in favore di chi ha bisogno. Non ha però voluto parlare del Napoli calcio, motivando così la sua scelta.