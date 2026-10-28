De Laurentiis ha cenato con i figli di Aponte ieri a Ginevra: si è discusso sullo sponsor per il nuovo stadio

Ultime notizie calcio Napoli - Aurelio De Laurentiis ieri ha cenato con Diego ed Alex Aponte ieri a Ginevra. A confermarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport che racconta come sul tavolo ci sia una possibile sponsorizzazione di MSC per quanto riguarda il nuovo stadio che il presidente del Napoli vorrebbe costruire nella zona di Napoli Est.

Nuovo stadio Napoli, De Laurentiis a cena con Diego e Alexa Aponte

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport sulla cena tra Aurelio De Laurentiis ed i figli di Gianluigi Aponte ieri a Ginevra:

"Aurelio De Laurentiis non seguirà il Napoli nella trasferta di Monza, ma non è poi così lontano: il presidente in questo periodo è a Ginevra, in Svizzera, per impegni personali insieme con madame Jacqueline. L’occasione, però, è stata propizia anche per incontrare Diego Aponte, figlio dell’armatore Gianluigi e proprietario di MSC insieme con la sorella Alexa. La società di navigazione è il main sponsor del Napoli. Aurelio, Diego e Alexa si sono incontrati in ufficio a pranzo e poi hanno cenato insieme a casa Aponte: a quanto pare sul tavolo c’è anche un discorso di sponsorizzazione legato al progetto del nuovo stadio di proprietà del Napoli che De Laurentiis vorrebbe costruire a Napoli Est, nella cosiddetta ex area Q8".