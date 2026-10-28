Dazn, Turci a CN24: "Raramente ho visto un Allegri così arrabbiato come sabato. Ho una sensazione sul Napoli"

Tommaso Turci, giornalista di Dazn, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione “CalcioNapoli24 Live” in onda su CN24 Live:

“Quando De Bruyne, McTominay ed Anguissa giocano ai loro livelli, nascondo il pallone a tutti. Ho visto un Napoli alla ricerca una sua identità, ho la sensazione che possa uscire da questo momento. Mi ha lasciato una fragilità difensiva dove ho visto meno attenzione di quella che servirebbe per una squadra che punta ad avere una classifica importante.

Espulsione Allegri? Qualcosa ha detto, ma era difficile da capire in quanto era vicino al quarto ufficiale. Dopo il 3-3 sembrava calmo, ma si è scaldato dopo l’espulsione in quanto pensava di essere stato equilibrato nel giudizio. Raramente ho visto un Allegri così arrabbiato, probabilmente lo sfogo è arrivato dai mancati 3 punti che potevano dare anche uno slancio emotivo al Napoli.

Al di là di quanto lui ha detto ai nostri microfoni, ho visto un Allegri deluso ed arrabbiato per la prestazione che doveva portare la vittoria e che invece non è arrivata per delle leggerezze. Raramente l’ho visto così arrabbiato nell’esprimere il suo pensiero dopo. Sono però cose che ci stanno a caldo ma che poi ti passano. Quando non vinci è normale che ti venga a mancare serenità, tranquillità ed anche lucidità come accaduto al tecnico del Napoli.

L’assenza di Allegri tra stasera e Torino sia ininfluente perché ha uno staff molto preparato. Credo lui adesso debba trasmettere tranquillità alla squadra in questo frangente di stagione e provare a prendersi dei punti prima ancora di fare la prestazione. I punti ti danno tempo per lavorare”.