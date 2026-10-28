Cambio programma Napoli: la squadra tornerà in città subito dopo Monza. Niente trasferta lunga per Torino
Nei giorni scorsi si era letto di una trasferta lunga del Napoli dopo Monza. Gli azzurri invece faranno ritorno in città per preparare la gara con la Juve di domenica
Ultime notizie calcio Napoli - Nei giorni scorsi si era letto che il Napoli non avrebbe fatto rientro in città dopo la trasferta di Monza andando direttamente verso Torino e poi, successivamente, ancora in trasferta ad Oporto per la gara di Champions League. Questo perché l'aeroporto di Capodichino è attualmente chiuso per lavori. Stando però a quanto si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport ci sono delle novità in tal senso.
Monza Napoli, gli azzurri non andranno direttamente a Torino
Stando a quanto si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport, la squadra rientrerà nella nottata a Napoli. Sarà dunque una trasferta davvero lampo per Massimiliano Allegri e la sua squadra. Per cui, il Napoli tornerà ad allenarsi regolarmente a Castel Volturno per preparare la sfida di domenica contro la Juventus:
"Sei i calciatori di cui Allegri dovrà fare a meno oggi e nelle prossime tre che separano dalla sosta: Alisson Santos, Badiashile, Buongiorno, Favasuli, Neres e Spinazzola. Quella di Monza sarà una trasferta lampo, diciamo così: la squadra partirà oggi e rientrerà in nottata, dopo la partita".