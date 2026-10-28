Cambio programma Napoli: la squadra tornerà in città subito dopo Monza. Niente trasferta lunga per Torino

Ultime notizie calcio Napoli - Nei giorni scorsi si era letto che il Napoli non avrebbe fatto rientro in città dopo la trasferta di Monza andando direttamente verso Torino e poi, successivamente, ancora in trasferta ad Oporto per la gara di Champions League. Questo perché l'aeroporto di Capodichino è attualmente chiuso per lavori. Stando però a quanto si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport ci sono delle novità in tal senso.

Monza Napoli, gli azzurri non andranno direttamente a Torino

Stando a quanto si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport, la squadra rientrerà nella nottata a Napoli. Sarà dunque una trasferta davvero lampo per Massimiliano Allegri e la sua squadra. Per cui, il Napoli tornerà ad allenarsi regolarmente a Castel Volturno per preparare la sfida di domenica contro la Juventus:

"Sei i calciatori di cui Allegri dovrà fare a meno oggi e nelle prossime tre che separano dalla sosta: Alisson Santos, Badiashile, Buongiorno, Favasuli, Neres e Spinazzola. Quella di Monza sarà una trasferta lampo, diciamo così: la squadra partirà oggi e rientrerà in nottata, dopo la partita".