Monza-Napoli, possibile nuova chance per Lucca! C'è un motivo preciso

Monza-Napoli di stasera potrebbe offrire una nuova chance a Lorenzo Lucca: è questa l'idea che sta prendendo quota nelle ultime ore in casa partenopea come riporta La Repubblica oggi in edicola. Dopo la prestazione decisamente opaca e la prova insufficiente contro il Venezia, che lo aveva poi visto scivolare in panchina nelle sfide contro Bodo/Glimt e Roma, il centravanti italiano potrebbe avere un'altra importantissima chance.

Monza-Napoli, nuova chance per Lucca?

Rasmus Højlund è a secco da ben otto partite (l'ultimo gol risale allo scorso 5 settembre contro l'Inter) e avrebbe bisogno come il pane di tornare ad esultare, ma necessita anche di ripristinare le energie soprattutto in vista di Juventus-Napoli e Napoli-Porto.

Nonostante la crescita sul piano del lavoro collettivo, il danese ha speso tantissimo ed è in evidente debito di brillantezza, portando il tecnico a optare per una staffetta lì davanti magari con esito differente rispetto a quanto visto allo stadio Penzo.

Gli esterni a sostegni di Lucca potrebbero essere Matteo Politano e Giovane, quest'ultimo favorito su Noa Lang. E a proposito di riposo, quasi sicuramente rifiaterà anche Kevin De Bruyne in mediana con Stanislav Lobotka che rientra in cabina di regia.